Istituto Aurigemma selezionato per un nuovo progetto nazionale
L’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte è stato scelto per un nuovo progetto nazionale, testimonianza della sua capacità di integrare innovazione, tecnologia e attenzione alle esigenze degli studenti. La scuola si distingue per un percorso educativo che mira a valorizzare le competenze di ogni studente, mantenendo un approccio moderno e attento alle sfide del contesto attuale.
Tempo di lettura: 2 minuti Si conferma scuola moderna e innovativ a l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte, capace di coniugare eccellenza educativa, tecnologia e attenzione alla persona. Qui l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e delle TIC in tutti i segmenti scolastici rende l’apprendimento inclusivo, laboratoriale e personalizzato, valorizzando le potenzialità di ogni studente. Il piano formativo dell’Aurigemma pone al centro la Cultura della Legalità, l’Agenda 2030 e l’Integrazione Sociale, educando gli studenti al rispetto delle regole, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle diversità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Premio Innovatori Responsabili, selezionato un progetto cesenate
Leggi anche: Istituto di Agazzi e PB73 uniti nel nuovo progetto VolontAbili
Monteforte, l’Istituto “Aurigemma” modello di scuola moderna - Tecnologia, inclusione e internazionalizzazione al centro del progetto educativo guidato dalla dirigente Si conferma scuola moderna e innovativa l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Montefo ... irpinia24.it
PERCHE' ISCRIVERSI ALL'AURIGEMMA Perchè il piano dell’offerta formativa del nostro Istituto si caratterizza per i seguenti aspetti: - grande attenzione alle problematiche sociali ed in modo particolare alla prevenzione del disagio giovanile; - valorizzazione - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.