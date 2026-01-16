istituto aurigemma selezionato per un nuovo progetto nazionale

L’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte è stato scelto per un nuovo progetto nazionale, testimonianza della sua capacità di integrare innovazione, tecnologia e attenzione alle esigenze degli studenti. La scuola si distingue per un percorso educativo che mira a valorizzare le competenze di ogni studente, mantenendo un approccio moderno e attento alle sfide del contesto attuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si conferma scuola moderna e innovativ a l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte, capace di coniugare eccellenza educativa, tecnologia e attenzione alla persona. Qui l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e delle TIC in tutti i segmenti scolastici rende l’apprendimento inclusivo, laboratoriale e personalizzato, valorizzando le potenzialità di ogni studente. Il piano formativo dell’Aurigemma pone al centro la Cultura della Legalità, l’Agenda 2030 e l’Integrazione Sociale, educando gli studenti al rispetto delle regole, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle diversità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

