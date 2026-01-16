Istat | in 5 anni carrello spesa a +24%

Negli ultimi cinque anni, il costo del carrello della spesa è cresciuto del 24%, superando di gran lunga l'inflazione. Secondo i dati dell'Istat, questa crescita evidenzia un aumento significativo delle spese quotidiane delle famiglie italiane, influenzando le scelte di acquisto e il bilancio familiare. È importante analizzare le cause di questa crescita e valutare le possibili conseguenze sul benessere economico delle famiglie.

12.06 I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono aumentati molto di più rispetto all'inflazione negli ultimi cinque anni. L'Istat indica un divario di circa sette punti, con +1,7% dell' indice generale dei prezzi e +24% del carrello.Sul tema l'Antitrust ha appena avviato un'indagine. Energetici +34,1%. A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra +0,2% rispetto a novembre e +0,2% su novembre 2024 (da +1,1% del mese precedente). In media, nel 2025 i prezzi al consumo registrano +1,5%, in accelerazione da +1% nel 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Istat, carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025, energia oltre +34% Leggi anche: Istat, carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025. Inflazione più alta a Reggio, Sud sopra la media Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ISTAT, ADOC: INFLAZIONE AL +1,5% MA IL CARRELLO DELLA SPESA VOLA AL +2,2%. È EMERGENZA PREZZI; Stime Istat, cresce l’inflazione; A dicembre l’inflazione in Italia torna a correre: +1,2% su base annua; Prezzi, Istat: nel 2025 crescita dell’1,5%. Confesercenti: “Livello moderato, ma gli aumenti più sostenuti si sono concentrati su spese essenziali e ricorrenti: prodotti alimentari, energetici, tariffe. Stangata sulle famiglie, il carrello della spesa è aumentato del 24% in 5 anni. Le bollette addirittura del 34% - Un incremento della spesa alimentare ben superiore all’inflazione (+17% in 5 anni). msn.com

Inflazione, in Italia nel 2025 sale all’1,5%. Il carrello della spesa aumenta dell’1,9% - Nella media del 2025, i prezzi al consumo risultano in crescita dell'1,5% rispetto all'anno precedente, in accelerazione rispetto al dato registrato nel 2024 (+1%). milanofinanza.it

***Inflazione: Istat, carrello spesa +24% tra 2021 e 2025, energia +34,1% - I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono aumentati molto di piu' rispetto all'inflazione negli ... ilsole24ore.com

istat prezzi al consumo

25-30 persone su 100 raggiungono i 90 anni in Italia. (Fonte: ISTAT - Tavole di mortalità della popolazione residente) La maggior parte di noi quindi, non arriverà a quell'età. Quando rimandiamo situazioni importanti, quando evitiamo di goderci la vita per dare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.