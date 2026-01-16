Islam i capelli delle donne | l' ultima vergogna Ue quanti soldi buttiamo

L'Unione Europea ha destinato circa 1,6 milioni di euro a un progetto di ricerca dedicato ai capelli delle donne musulmane. Questa iniziativa solleva interrogativi sulla priorità delle risorse pubbliche e sulle motivazioni alla base di tali investimenti. Un tema che invita a riflettere sull'uso dei fondi europei e sulle questioni culturali e sociali coinvolte.

" Un milione e 600mila euro di fondi europei per un progetto di ricerca sui capelli delle donne musulmane". Questo è solo un rivolo degli euro-sprechi messi neri su bianco da Silvia Sardone, vicesegretario ed europarlamentare della Lega, da sempre in prima fila sia contro l'immigrazione incontrollata sia contro le derive woke e i progressivi cedimenti culturali di fronte all' Islam estremo. "Ho scoperto che Bruxelles sta buttando via quasi due milioni di euro dei contribuenti per studiare 'capelli, identità, bellezza e identità personale nel contesto musulmano: paesaggi emotivi e femminilità in evoluzione oltre il velo", scrive la Sardone in una nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

