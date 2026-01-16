Irpinia a Confronto voci dalla Regione su occupazione fabbriche in bilico e ospedali in apnea Saggese e Alaia | promesse senza promesse

L’incontro “Irpinia a Confronto” all’Auditorium Polo Giovani di Avellino ha riunito rappresentanti regionali per discutere di occupazione, fabbriche e servizi sanitari. Saggese e Alaia hanno presentato le proprie posizioni, affrontando temi di attualità che coinvolgono direttamente la comunità locale. Un confronto che ha evidenziato le sfide e le promesse ancora da mantenere per il futuro della regione.

All'Auditorium Polo Giovani di Avellino, l'incontro "Irpinia a Confronto" ha portato due voci della Regione davanti a una platea che sa già tutto, perché certe cose le vive ogni giorno: l'assessora Angelica Saggese e il consigliere Enzo Alaia. Sul piatto, lavoro che manca, fabbriche in bilico.

