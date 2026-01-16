Iris Origo l’omaggio Il racconto di Stefano Magi | Fu progresso sociale

Iris Origo rappresenta una figura di rilievo il cui impegno e vissuto hanno contribuito a creare un impatto duraturo nel panorama culturale e sociale. Attraverso il racconto di Stefano Magi, si approfondisce il suo ruolo come esempio di progresso sociale, evidenziando come la sua vita e le sue opere abbiano lasciato un segno significativo. Questo articolo offre uno sguardo attento e rispettoso sulla figura di Iris Origo, valorizzando la sua eredità.

Esistono figure capaci di segnare un territorio non solo con le opere, ma con la propria stessa esistenza. Iris Origo è certamente una di queste. A riportare l’attenzione sulla sua straordinaria biografia è stato l’incontro organizzato dall’associazione Arci Note a Città della Pieve coordinato da Carmine Pugliese, dove la presentazione del racconto di Stefano Magi, “Iris Origo. Scrittrice di memorie e di mondi“, ha richiamato un pubblico numeroso e attento. L’articolo, pubblicato a novembre 2025 sulla rivista online Lucy - Sulla Cultura (diretta dal Premio Strega Nicola Lagioia), è diventato il punto di partenza per una riflessione profonda su una donna che ha saputo fondere l’impegno civile con una scrittura rigorosa e cristallina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iris Origo, l’omaggio . Il racconto di Stefano Magi: "Fu progresso sociale" Leggi anche: Il segno di Iris Origo. Val d’Orcia terra eletta Leggi anche: Giugliano, idee, iniziative e sviluppo culturale e sociale: al via domani “Generazione Progresso” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Città della Pieve omaggia Iris Origo, scrittrice di memorie e di mondi - Sala gremita ieri a Palazzo della Corgna a Città della Pieve (Siena) che ha ospitato la presentazione del racconto di Stefano Magi "Iris Origo. ansa.it

