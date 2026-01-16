Irene Fornaciari | Libera sempre alle radici del soul
Irene Fornaciari, cantante italiana nata nel 1983, si distingue per la sua autenticità e legame con le radici del soul. Attraverso il suo percorso, ha dimostrato che lasciarsi andare e perdersi può essere il modo migliore per riscoprire se stessi, superando i pregiudizi legati alla propria origine. La sua musica riflette questa ricerca di libertà e autenticità, mantenendo un legame profondo con le radici musicali che le sono proprie.
Perdersi è forse l’unico modo per ritrovarsi davvero. Ne sa qualcosa Irene Fornaciari, classe 1983 che sconta gli inevitabili pregiudizi sul fatto di essere «figlia di» – nel suo caso. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Irene Fornaciari: «Libera sempre alle radici del soul».
