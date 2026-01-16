Irene Fornaciari | Libera sempre alle radici del soul

Irene Fornaciari, cantante italiana nata nel 1983, si distingue per la sua autenticità e legame con le radici del soul. Attraverso il suo percorso, ha dimostrato che lasciarsi andare e perdersi può essere il modo migliore per riscoprire se stessi, superando i pregiudizi legati alla propria origine. La sua musica riflette questa ricerca di libertà e autenticità, mantenendo un legame profondo con le radici musicali che le sono proprie.

Era il Festival di Sanremo del 2009 quando Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, presentò in gara questa canzone - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock @Sighieri #MusicaItaliana by @boomerhill1968 ùil 12 gennaio del 1969 nasce a Pisa Francesco Sighieri chitarrista compositore e cantante e autore di pezzi interpretati tra gli altri da Irene Grandi Articolo 31 Dolcenera J-Ax Noemi e Irene Fo x.com

