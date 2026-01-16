Irene Burato | Vario gli stili di allenamento per evitare problemi alle ginocchia 50 rana a Los Angeles? Non cambia molto

Irene Burato, nuotatrice professionista, condivide l’importanza di variare gli stili di allenamento per prevenire problemi alle ginocchia. Durante la sua intervista su Talent Zone, programma di OA Sport su YouTube, ha anche commentato come, in alcune competizioni, il livello di impegno rimanga elevato, anche in eventi come i 50 metri rana a Los Angeles. Un approfondimento sulle strategie di allenamento e sulla routine di un’atleta di alto livello.

Irene Burato è stata l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. La nuotatrice classe 2007 si è raccontata tra presente e futuro, tenendo bene a mente che la carta d’identità la sta mettendo proprio agli inizi della sua carriera. La nativa di Thiene, specialista della rana, ha iniziato il proprio racconto sin dalle sue origini: “ Fin da piccola ho sempre fatto un po’ di tutto: ho fatto i misti e li faccio tutt’ora, ma la rana è quella che mi viene meglio, in maniera naturale, quando la nuoto non ci penso. La chiamo “la mia rana” e mi viene più semplice a differenza del delfino. 🔗 Leggi su Oasport.it

