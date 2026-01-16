Iran sospese le esecuzioni ma resta blocco internet
Il governo iraniano ha annunciato la sospensione delle esecuzioni, in risposta alle recenti tensioni con gli Stati Uniti. Tuttavia, il blocco temporaneo di Internet rimane in vigore, limitando l'accesso alle comunicazioni online nel paese. Questa situazione evidenzia una fase di tensione tra le parti, con misure adottate per gestire la situazione interna e internazionale.
Il governo di Teheran comunica che non sono previste esecuzioni dopo la minaccia di possibili attacchi da parte degli Stati Uniti. Secondo le autorità, sarebbero stati oltre 3.000 gli arresti legati alle proteste del 28 dicembre contro la grave crisi economica del Paese. Nessun passo indietro sul blocco di Internet, almeno fino a marzo. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
