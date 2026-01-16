iran si muove la macchina della menzogna

In Iran, circolano dubbi sulla veridicità delle notizie diffuse dai media locali. Al Jazeera sembra essere l’unico canale a operare con continuità a Teheran, nonostante le difficoltà di connessione e blackout energetici. Questa situazione solleva interrogativi sulla natura delle informazioni trasmesse e sul ruolo dell’emittente nel veicolare la versione ufficiale delle autorità, come già avvenuto in altre crisi come quella di Gaza.

Guarda caso, Al Jazeera è l'unico media a Teheran, dove manca l'elettricità e la connessione a tutti, fuorché a loro: così può amplificare la versione degli ayatollah, come a Gaza ha fatto con Hamas. La macchina della menzogna va di nuovo a tutta velocità, come dopo il 7 ottobre. Stavolta parla di crudeli infiltrati responsabili dei numeri gonfiati dei morti e dei feriti: la propaganda è a uso di Donald Trump, per fermare l'aiuto promesso al popolo iraniano ucciso, ferito, decimato. Dopo il 7 ottobre Hamas e i suoi ignobili amici risposero alle prove della strage più atroce di uomini, donne e bambini squartati, violentati e bruciati accusando gli ebrei di essere ignobili coloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

