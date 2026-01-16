Iran Putin parla con Netanyahu | Disponibili a mediare Usa | Abbiamo 4 richieste

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante il quale hanno discusso della crisi in Iran e della situazione in Medio Oriente. Il Cremlino ha reso noto che Putin ha espresso la disponibilità della Russia a svolgere un ruolo di mediazione. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno comunicato di avere quattro richieste in relazione alla situazione regionale.

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della crisi in Iran, oltre che della situazione in Medio Oriente, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un colloquio telefonico, ha reso noto il Cremlino. Il Presidente russo ha illustrato a Netanyahu la posizione del Cremlino sull'intensificarsi degli sforzi politici e diplomatici per la stabilità in Medio Oriente e confermato la disponibilità della Russia ad avviare sforzi di mediazione per un dialogo costruttivo. Gli Stati Uniti auspicano una soluzione diplomatica piuttosto che militare in Iran, ha precisato l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, dopo che fino a mercoledì il presidente Donald Trump aveva lasciato intendere un nuovo intervento in sostegno delle proteste contro il regime.

Cremlino, 'telefonata tra Putin e Netanyahu sull'Iran' - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica sulla situazione in Iran con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, al quale ha confermato "la ... altoadige.it

Israele attacca l’Iran?/ Scenari: Netanyahu tratta con Trump, tramite Putin fa sapere “attacco non imminente” - Netanyahu smentisce (tramite Putin) ma detta le condizioni con Trump. ilsussidiario.net

Buongiorno da Agorà. “L'Iran ferma 800 esecuzioni" e Trump congela l’attacco. Putin contro Italia e Paesi europei: "Rapporti ai minimi”. Crosetto: "fiero degli aiuti a Kiev", defezioni nella Lega. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

#intanto Guerra, Putin sostiene i nemici di Trump e lancia un messaggio: “La Russia verrà sempre in vostro aiuto” x.com

