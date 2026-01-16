**Iran | Pd-M5S-Avs in piazza Conte ' mancata unità Parlamento? Non a causa nostra' **

A Roma, piazza del Campidoglio ospita una manifestazione promossa da Amnesty e Donna Vita Libertà, in solidarietà con i dissidenti iraniani. L’evento si svolge in un momento di attenzione internazionale verso le questioni dei diritti umani in Iran, con partecipanti di diverse forze politiche e associazioni. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere la richiesta di rispetto delle libertà fondamentali nel paese.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - E' gremita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta da Amnesty e Donna Vita Libertà a sostegno dei dissidenti in Iran. Elly Schlein, Giuseppe Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli restano ai piedi del palco. C'è anche Riccardo Magi, più in là. Restano scorie dopo le tensioni in Parlamento sulla risoluzione bipartisan sull'Iran su cui i 5 Stelle si sono astenuti presentando un loro testo. "Sbaglia chi rompe l'unità", ribadisce il leader di Più Europa che insieme ai riformisti dem ha stigmatizzato la scelta dei pentastellati. Distinguo su cui Schlein non si sofferma.

