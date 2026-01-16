L'attuale situazione in Iran vede un crescente scontento verso la Repubblica islamica, definita da alcuni come un'occupazione straniera piuttosto che un governo legittimo. Tra le figure di spicco, l'ex shah Pahlavi afferma che il regime cadrà e che tornerà nel suo Paese. Queste dichiarazioni riflettono le tensioni e le sfide politiche che interessano l'Iran oggi, evidenziando la complessità della sua situazione interna e le future prospettive di cambiamento.

"La cosiddetta Repubblica islamica non è il governo dell'Iran. Questa non è più una semplice repressione, è un'occupazione straniera". Lo ha detto Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià iraniano, in conferenza stampa a Washington. Il regime "cadrà. Non è questione di se, ma di quando", ha spiegato, "è "vicino al collasso". "Oggi, mentre i miei compatrioti mi chiedono di essere un leader, riaffermo la mia promessa di una vita intervenendo per guidare il movimento che riprenderà il nostro Paese dalla forza ostile anti-iraniana che lo occupa", ha proseguito. "Tornerò in Iran. Sono in una posizione unica per garantire una transizione stabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Pahlavi: "Regime cadrà e io tornerò nel mio Paese"

Leggi anche: Reza Pahlavi: "Tornerò in Iran per garantire la transizione"

Leggi anche: Iran, Trump suona la carica ai manifestanti: «Scardinate il regime, vi aiuteremo». E Witkoff vede l’erede al trono Reza Pahlavi – Il video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Service Unavailable

Service Unavailable

HTTP Error 503. The service is unavailable.

Iran, le news di oggi sulle proteste. Trump: “Pahlavi Sarebbe perfetto” - la Repubblica x.com

"CHI! CIRO! REZA CIRO PAHLAVI!". (semicit. doc). Proteste in Iran, Paolo Mieli: “Figlio dello Scià al potere Un nullafacente, gli USA non faranno questo errore”... (Otto&Mezzo, 14 gennaio). Alle 20 nuova puntata di #blob... - facebook.com facebook