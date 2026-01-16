Iran opposizioni in piazza a Roma Conte | Mancata unità Parlamento? Non a causa nostra

A Roma, piazza del Campidoglio ospita una manifestazione organizzata da Amnesty e Donna Vita Libertà, con l’obiettivo di sostenere i dissidenti iraniani. L’evento vede la partecipazione di numerosi cittadini, evidenziando l’attenzione internazionale sulla situazione politica in Iran. Conte commenta la mancanza di unità nel Parlamento, sottolineando che questa non è dipesa dalla posizione italiana. La manifestazione si inserisce nel quadro delle iniziative di solidarietà e denuncia a livello globale.

(Adnkronos) – E' gremita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta da Amnesty e Donna Vita Libertà a sostegno dei dissidenti in Iran. Elly Schlein, Giuseppe Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli restano ai piedi del palco. C'è anche Riccardo Magi, più in là. Restano scorie dopo le tensioni in Parlamento sulla risoluzione bipartisan sull'Iran su cui i 5 Stelle si sono astenuti presentando un loro testo. "Sbaglia chi rompe l'unità", ribadisce il leader di Più Europa che insieme ai riformisti dem ha stigmatizzato la scelta dei pentastellati. Distinguo su cui Schlein non si sofferma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: **Iran: Pd-M5S-Avs in piazza, Conte 'mancata unità Parlamento? Non a causa nostra'** Leggi anche: **Iran: M5s 'spacca' unità Parlamento, ma venerdì piazza unitaria a Roma** Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venerdì a Roma la piazza per l’Iran. Sabato la marcia dei Radicali; L’Iran e la frattura Pd-Cinque Stelle. Venerdì piazza unitaria a Roma; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Iran in piazza, il ritorno di Pahlavi divide l’opposizione. Iran, opposizioni in piazza a Roma. Conte: "Mancata unità Parlamento? Non a causa nostra" - C'è anche Magi che resta critico con M5S: "Sbaglia chi rompe unità" ... adnkronos.com

Iran, le opposizioni in Campidoglio a sostegno della rivolta: in piazza anche Conte e Schlein - (LaPresse) Le opposizioni scendono in piazza a Roma a sostegno della rivolta del popolo iraniano. stream24.ilsole24ore.com

Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran - La manifestazione organizzata in Campidoglio da Amnesty International I ... msn.com

Mattarella: 'L'Iran censura la stampa per sterminare i manifestanti, efferata crudeltà'. Le opposizioni in piazza. Il campo largo si ricompatta sulla risoluzione M5s #ANSA - facebook.com facebook

Mattarella: 'L'Iran censura la stampa per sterminare i manifestanti, efferata crudeltà'. Le opposizioni in piazza. Il campo largo si ricompatta sulla risoluzione M5s #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.