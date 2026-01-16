Madonna si mostra solidale con il popolo iraniano, esprimendo il suo sostegno alle proteste contro il regime di Teheran. Attraverso un messaggio su Instagram, la cantante invita a mantenere la fermezza in un momento di grande tensione, sottolineando l’importanza di una rivoluzione che ritiene necessaria. La sua posizione si inserisce nel contesto di un crescente riconoscimento internazionale delle richieste di cambiamento in Iran.

Madonna si schiera al fianco del popolo iraniano. “Tenete duro. Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono”, ha scritto sul suo profilo Instagram la popstar che sostiene apertamente le proteste contro il regime di Teheran. “Diamo così tanto per scontato, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di cavalcare un cavallo attraverso il deserto. Di parlare liberamente e di non essere messe a tacere da punizioni, torture e forse dalla morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Madonna: “Tenete duro, rivoluzione necessaria”

Leggi anche: Iran, Madonna sostiene le proteste: “Tenete duro, rivoluzione necessaria”

Leggi anche: Iran: Merola, 'necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, Machado ‘premia’ Trump e gli consegna il Nobel per la pace.

Iran, Madonna sostiene le proteste: "Tenete duro, rivoluzione necessaria" - Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in ... adnkronos.com