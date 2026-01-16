Iran lo striscione del Comune su Palazzo d’Accursio Due manifestazioni in piazza

Il Comune di Bologna ha esposto uno striscione su Palazzo d’Accursio per esprimere solidarietà al popolo iraniano. La decisione si inserisce in un contesto di sensibilizzazione e supporto, con due manifestazioni previste in piazza. L’iniziativa mira a evidenziare l’attenzione della città verso le questioni di diritti e libertà in Iran, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Uno striscione sulla facciata di Palazzo d'Accursio per manifestare il sostegno al popolo iraniano. Lo ha affisso questa mattina il Comune di Bologna, esprimendo la propria vicinanza, con anche l'aggiunta di un disegno realizzato dall'artista Gianluca Costantini, sempre impegnato nella difesa dei diritti umani. In molti si ricorderanno di certo, ad esempio, il ritratto di Patrick Zaki prima della liberazione. Il collettivo in piazza . Negli ultimi giorni, intanto, hanno iniziato a diffondersi le prime manifestazioni in città, non senza spaccature. E se oggi alle 18, scende in piazza "dalla parte del popolo iraniano" il collettivo Hamsaye, formato da persiani che "vivono questi giorni tra rabbia e dolore, violenza ed esclusione", la manifestazione di domani alle 11 non si può dire che abbia messo tutti d'accordo.

