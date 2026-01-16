Iran Il video delle leonesse che distruggono l’auto della Polizia Morale è falso
Un video che mostra alcune donne armate di bastoni che colpiscono un veicolo della Polizia Morale in Iran è stato diffuso online. Tuttavia, si tratta di un’immagine falsa o manipolata, priva di conferme ufficiali. È importante verificare le fonti prima di credere a contenuti di questo tipo, per evitare la diffusione di informazioni errate.
Circola un video dove diverse donne, armate di bastoni, colpiscono un mezzo della Polizia Morale iraniana. Le immagini vorrebbero mostrare la rivolta delle ragazze iraniane contro il regime, ma in questo caso si tratta di una scena generata dall’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Il video presenta gli errori tipici dei contenuti IA.. Il veicolo non corrisponde affatto a quelle delle milizie iraniane.. Analisi. Il filmato viene condiviso con la seguente narrazione sui social: Le donne iraniane libere stanno distruggendo le gomme delle milizie Basij. Coraggio da leonesse! Da dove proviene il video. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Blitz della finanza, il video delle perquisizioni in box e capannoni: controlli e sequestri sul falso di lusso
Leggi anche: Il video del piccolo orfano che piange sulla tomba della madre a Gaza è un falso
Video. Patagonia, gli incendi distruggono circa diecimila ettari di foresta.
Il video dell'artista Howtan Re a sostengo delle rivolte in Iran - Nel video creato con l'Ia in cui si vede un leone che distrugge un muro dipinto come la bandiera della teocrazia iraniana, montato assieme ad una clip che mostra lo stesso animale sorgere dal vecchio ... ilgiornale.it
Non è la prima volta che i cittadini iraniani scendono in piazza assumendosi dei rischi mortali. Ma stavolta è diverso (dal blog) - facebook.com facebook
IRAN Basta massacri.Che il leone torni a ruggire e il sole a splendere sulla bandiera della nobile storia e cultura persiana #iran #persia #libertà #tolleranza #democrazia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.