Iran | Gualtieri in piazza al fianco del popolo che si batte per diritti e democrazia

Gualtieri ha partecipato oggi in piazza per esprimere solidarietà al popolo iraniano che si batte per i diritti e la democrazia. L’evento rappresenta un gesto di vicinanza da parte dell’amministrazione e della città, impegnate a sostenere i valori fondamentali di libertà e rispetto. Un momento di attenzione e ascolto verso le istanze di chi lotta per un futuro più giusto e democratico.

Oggi, in questa importante occasione, “siamo qui anche come amministrazione e come città che desidera essere un faro di pace e democrazia, per esprimere tutta la nostra solidarietà alle migliaia di donne, uomini, ragazze e ragazzi iraniani”. Queste sono state le parole pronunciate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la manifestazione di sostegno al popolo iraniano, che si sta svolgendo in piazza del Campidoglio a Roma. Inoltre, Gualtieri ha voluto esprimere il suo particolare ringraziamento al movimento Donne Vita e Libertà e ad Amnesty International, che hanno organizzato questa manifestazione di grande rilevanza, coinvolgendo un numero considerevole di associazioni e comunità, con l’intento di conferire a questo evento una dimensione civica, democratica e partecipativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Iran: Gualtieri, in piazza al fianco del popolo che si batte per diritti e democrazia Leggi anche: Forza Italia al fianco del popolo iraniano, Tassinari: “In piazza per la libertà e i diritti umani” Leggi anche: Iran: Fratoianni, 'al fianco del popolo che lotta per la libertà, serve iniziativa diplomatica Ue' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iran, Gualtieri: In piazza al fianco del popolo che si batte per diritti e democrazia; Gualtieri riceve le attiviste iraniane: Roma è al fianco di chi lotta per la libertà; Gualtieri incontra l’attivista iraniana Parisa Nazari in Campidoglio; Omicidio e tentato omicidio nel carcere di Bari, due arresti. Iran, Gualtieri: "In piazza al fianco del popolo che si batte per diritti e democrazia" - Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto». msn.com

Iran, le opposizioni in piazza a Roma. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione di quel popolo”. Conte: “No azioni militari fuori dal diritto internazionale” - Dopo i distinguo in Parlamento sull’ Iran e le polemiche seguite all’astensione del Movimento 5 Stelle sul testo bipartisan in votazione in commissione Esteri e Difesa al Senato, Pd, M5s, Avs e +Europ ... ilfattoquotidiano.it

Iran, opposizioni in piazza a Roma. Conte: "Mancata unità Parlamento? Non a causa nostra" - C'è anche Magi che resta critico con M5S: "Sbaglia chi rompe unità" ... adnkronos.com

Iran: Gualtieri, in piazza al fianco del popolo che si batte per diritti e democrazia

POP ECONOMIA - RUMORE ALESSANDRA MORI - BUDDY FOX - MARCELLO GUALTIERI - FRANCESCO MARIA PETRICONE - LEILA, ATTIVISTA IRANIANA "DONNA, VITA, LIBERTÀ" 13/1/2026 ORE 16. Prima puntata del 2026! Si torna on air con la POP - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.