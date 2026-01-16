Iran | Bonelli ' qui per sostenere mobilitazione sanzioni per chi non rispetta diritti'

Il rappresentante di Bonelli ha sottolineato l'importanza di sostenere la mobilitazione in Iran per il rispetto dei diritti umani. L'obiettivo è rafforzare l’azione dell’Unione europea attraverso sanzioni contro chi viola i principi fondamentali di libertà e democrazia, condannando il massacro e la repressione delle proteste pacifiche. La posizione evidenzia l’impegno a difesa dei diritti di uomini e donne che chiedono un cambiamento.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze che stanno protestando in nome della libertà, della democrazia, per fermare il massacro, la repressione e per sostenere un'iniziativa forte dell'Unione europea in nome dei diritti umani, ovvero per chi non rispetta il diritto internazionale ci devono essere le sanzioni". Così il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, a margine della manifestazione a sostegno del popolo iraniano in piazza del Campidoglio a Roma. Le due risoluzioni? "Innanzitutto sono risoluzioni che condannano la repressione in Iran, condannano il regime sanguinario degli Ayatollah e questo è un elemento importante, però non pensiamo che il bombardamento degli Stati Uniti d'America possa risolvere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Bonelli, 'qui per sostenere mobilitazione, sanzioni per chi non rispetta diritti' Leggi anche: Lecco scende in piazza per l'Iran: mobilitazione il 25 gennaio in difesa dei diritti umani Leggi anche: L’Italia è muta contro chi non rispetta i diritti e le libertà fondamentali in Europa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran: Siamo dalla parte delle legittime aspettative del popolo iraniano: l’Europa sostenga la mobilitazione; Alleanza Verdi Sinistra dalla parte delle legittime aspettative del popolo iraniano; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: «IRAN, BONELLI: BASTA SCIACALLAGGIO POLITICO. LA MOBILITAZIONE PER LA DEMOCRAZIA NON SIA STRUMENTALIZZATA; Iran | Bonelli-Fratoianni ' aderiamo a manifestazione in Campidoglio'. Iran: Bonelli, 'qui per sostenere mobilitazione, sanzioni per chi non rispetta diritti' - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze che stanno protestando in nome ... iltempo.it

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «IRAN, BONELLI: SIAMO AL FIANCO DEL POPOLO IRANIANO NELLA LOTTA PER LIBERTÀ E DIRITTI”» - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze, che stanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

Diritti umani universali e alleanze anti autoritarie: sulla mobilitazione di Ravenna per l’Iran - È prevista per domani, sabato 17 gennaio alle 17, in piazza del Popolo a Ravenna, la manifestazione "Iran: per la libertà", a sostegno del popolo iraniano ... ravennaedintorni.it

#Iran, #Bonelli ( #Avs): "Le notizie che arrivano dall'Iran sono drammatiche, si parla di migliaia di morti. L'Europa deve far sentire la sua voce ed espellere gli ambasciatori dell'Iran in Europa servono sanzioni per orientare una transizione democratica in Iran" x.com

Bonelli: iraniani contro il regime degli Ayatollah per la libertà e la democrazia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.