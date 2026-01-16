Iran | Bonelli ' qui per sostenere mobilitazione sanzioni per chi non rispetta diritti'

Da iltempo.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante di Bonelli ha sottolineato l'importanza di sostenere la mobilitazione in Iran per il rispetto dei diritti umani. L'obiettivo è rafforzare l’azione dell’Unione europea attraverso sanzioni contro chi viola i principi fondamentali di libertà e democrazia, condannando il massacro e la repressione delle proteste pacifiche. La posizione evidenzia l’impegno a difesa dei diritti di uomini e donne che chiedono un cambiamento.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze che stanno protestando in nome della libertà, della democrazia, per fermare il massacro, la repressione e per sostenere un'iniziativa forte dell'Unione europea in nome dei diritti umani, ovvero per chi non rispetta il diritto internazionale ci devono essere le sanzioni". Così il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, a margine della manifestazione a sostegno del popolo iraniano in piazza del Campidoglio a Roma. Le due risoluzioni? "Innanzitutto sono risoluzioni che condannano la repressione in Iran, condannano il regime sanguinario degli Ayatollah e questo è un elemento importante, però non pensiamo che il bombardamento degli Stati Uniti d'America possa risolvere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran bonelli qui per sostenere mobilitazione sanzioni per chi non rispetta diritti

© Iltempo.it - Iran: Bonelli, 'qui per sostenere mobilitazione, sanzioni per chi non rispetta diritti'

Leggi anche: Lecco scende in piazza per l'Iran: mobilitazione il 25 gennaio in difesa dei diritti umani

Leggi anche: L’Italia è muta contro chi non rispetta i diritti e le libertà fondamentali in Europa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Iran: Siamo dalla parte delle legittime aspettative del popolo iraniano: l’Europa sostenga la mobilitazione; Alleanza Verdi Sinistra dalla parte delle legittime aspettative del popolo iraniano; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: «IRAN, BONELLI: BASTA SCIACALLAGGIO POLITICO. LA MOBILITAZIONE PER LA DEMOCRAZIA NON SIA STRUMENTALIZZATA; Iran | Bonelli-Fratoianni ' aderiamo a manifestazione in Campidoglio'.

iran bonelli sostenere mobilitazioneIran: Bonelli, 'qui per sostenere mobilitazione, sanzioni per chi non rispetta diritti' - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze che stanno protestando in nome ... iltempo.it

iran bonelli sostenere mobilitazioneAVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «IRAN, BONELLI: SIAMO AL FIANCO DEL POPOLO IRANIANO NELLA LOTTA PER LIBERTÀ E DIRITTI”» - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze, che stanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

iran bonelli sostenere mobilitazioneDiritti umani universali e alleanze anti autoritarie: sulla mobilitazione di Ravenna per l’Iran - È prevista per domani, sabato 17 gennaio alle 17, in piazza del Popolo a Ravenna, la manifestazione "Iran: per la libertà", a sostegno del popolo iraniano ... ravennaedintorni.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.