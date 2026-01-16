Io sono Farah le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026
Ecco le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 gennaio 2026 di
Leggiamo le trame dei nuovi episodi di “Io sono Farah”, la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5, lunedì 19 gennaio dalle 14.00; martedì 20 gennaio alle 14.00 e alle 21.30; da mercoledì 21 a venerdì 23 gennaio 2026 dalle 14.00. Behnam costringe Kerim a un test del DNA per fugare ogni dubbio sulla paternità, mentre continua a punire Farah. Tahir scopre da Bade che Akbar, zio di Behnam, è un diplomatico iraniano a Istanbul e lo affronta dicendogli che se non lo aiuterà a ritrovare Farah e il bambino, Merjan pagherà le conseguenze. Akbar chiama Behnam, che capisce subito di essere finito nel mirino di Tahir. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Farah e Bade subiscono un attentato
Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Behnam trova Farah e la rapisce
Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 19 al 23 gennaio; Le anticipazioni della puntata di stasera di “Io sono Farah”; Io sono Farah, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026.
Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 19 al 23 gennaio - Io sono Farah, anticipazioni della settimana dal 19 gennaio al 23 gennaio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it
Anticipazioni turche Io sono Farah, prossime puntate/ Farah viene torturata e bruciata, Kerim rischia la vita - Anticipazioni turche Io sono Farah, prossime puntate: Farah viene torturata e bruciata, Kerim rischia di morire per ... ilsussidiario.net
Io sono Farah, anticipazioni al 23 gennaio: Tahir rapisce Merjan - Tahir rapisce Merjan, avvertendo Akbar che non la rivedrà finché non collaborerà. 2anews.it
IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: FARAH RIVELA A TAHIR CHE VERA HA UCCISO SUA MADRE
Di serie turche non ne abbiamo mai abbastanza, senza dubbio "Io sono Farah" è tra le più belle. Ma è la migliore Dite la vostra! #IoSonoFarah #serieturche #mediaset facebook
Io Sono Farah, anticipazioni oggi (14 gennaio 2026): salto temporale e colpo di scena, Tahir trova Mehmet in fin di vita x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.