Io sono Farah le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 gennaio 2026 di

Leggiamo le trame dei nuovi episodi di “Io sono Farah”, la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5, lunedì 19 gennaio dalle 14.00; martedì 20 gennaio alle 14.00 e alle 21.30; da mercoledì 21 a venerdì 23 gennaio 2026 dalle 14.00. Behnam costringe Kerim a un test del DNA per fugare ogni dubbio sulla paternità, mentre continua a punire Farah. Tahir scopre da Bade che Akbar, zio di Behnam, è un diplomatico iraniano a Istanbul e lo affronta dicendogli che se non lo aiuterà a ritrovare Farah e il bambino, Merjan pagherà le conseguenze. Akbar chiama Behnam, che capisce subito di essere finito nel mirino di Tahir. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Farah e Bade subiscono un attentato

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Behnam trova Farah e la rapisce

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 19 al 23 gennaio; Le anticipazioni della puntata di stasera di “Io sono Farah”; Io sono Farah, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026.

Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 19 al 23 gennaio - Io sono Farah, anticipazioni della settimana dal 19 gennaio al 23 gennaio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it