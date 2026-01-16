Io Sono Farah anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 | Tahir non vuole concedere il divorzio a Farah

Nei prossimi episodi di Io Sono Farah, in onda dal 19 al 23 gennaio 2026, Tahir Lekesiz si mostra deciso a riavvicinarsi a Farah Er-adi, nonostante le difficoltà passate. Dopo un anno di detenzione, il suo atteggiamento nei confronti del divorzio si fa più ostile, creando tensione e incertezza nella coppia. Ecco cosa ci aspetta in questa fase della soap opera.

Nei prossimi episodi di Io Sono Farah, dopo essere stato in carcere per circa un anno, Tahir Lekesiz è disposto a tutto pur di riconquistare Farah Er?adi. Proprio per questo, incredulo di fronte alla possibilità che la moglie sia ormai felice al fianco di Behnam Azadi, il padre di Kerim, Tahir rifiuta di concedere il divorzio a Farah. Una situazione che espone la donna ad ulteriori pericoli, visto che ormai è completamente alla mercé di Behnam, che non esita a maltrattarla e a infliggerle qualsiasi tipo di punizione. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 lunedì al venerdì alle 14.

