Investono un ciclista scappano e aggrediscono gli agenti Erano ubriachi in auto con un bimbo di 3 anni
Durante la notte sulla via Casilina, un ciclista è stato investito da un'auto che poi è scappata dal luogo dell’incidente. La vettura, alla guida di persone ubriache, coinvolge anche un bambino di 3 anni a bordo. Successivamente, gli autori hanno aggredito gli agenti intervenuti per gestire la situazione. Un episodio che evidenzia la pericolosità di comportamenti irresponsabili e il rischio per pedoni e conducenti.
Notte di follia sulla via Casilina, dove un ciclista è stato investito dalla conducente di un'auto che non si è fermata. L'auto, all'interno della quale si trovavano anche un uomo e un bambino di tre anni, è stata poi intercettata da una vettura delle forze dell'ordine. I due adulti, ubriachi, si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
