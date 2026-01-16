Investono un ciclista scappano e aggrediscono gli agenti Erano ubriachi in auto con un bimbo di 3 anni

Durante la notte sulla via Casilina, un ciclista è stato investito da un'auto che poi è scappata dal luogo dell’incidente. La vettura, alla guida di persone ubriache, coinvolge anche un bambino di 3 anni a bordo. Successivamente, gli autori hanno aggredito gli agenti intervenuti per gestire la situazione. Un episodio che evidenzia la pericolosità di comportamenti irresponsabili e il rischio per pedoni e conducenti.

