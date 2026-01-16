Investito ai Propilei | restano gravi le condizioni del 60enne Era appena passato un gruppo poteva essere una strage

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente ai Propilei, in centro città. La vittima è stata coinvolta in una carambola tra auto e rianimata da un taxista sul posto. Testimoni riferiscono che un gruppo di persone era appena passato, lasciando supporre come l’accaduto avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

«Se fosse accaduto un secondo prima, l’auto sarebbe piombata su una decina di pedoni e sarebbe stata una strage. Quel signore camminava dietro un gruppo di persone che aveva appena oltrepassato l’incrocio. Era da solo, stava attraversando da viale Papa Giovanni verso i Propilei, accanto alle strisce. Aveva il semaforo giallo, con il conto alla rovescia dei secondi già iniziato. Dopo che la macchina l’ha colpito, è volato all’indietro ed è caduto sull’asfalto». Emina, 17 anni, studentessa di Bergamo, stava stazionando sotto il porticato dei Propilei dopo aver terminato le lezioni. «Ho sentito il botto, mi sono girata e ho visto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

