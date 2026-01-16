Invalidità certificati ‘facili’ Al setaccio i documenti del medico legale spezzino

È in corso un’analisi approfondita sui documenti rilasciati dal medico legale Maurizio Ratti, coinvolto in un’indagine riguardante certificati di invalidità facilitati. L’attenzione si concentra sulla validità e sulla correttezza delle certificazioni emesse, nell’ambito di un procedimento che coinvolge l’area spezzina. La vicenda solleva questioni sulla gestione e l’affidabilità delle certificazioni mediche in ambito legale e amministrativo.

Massa, 16 gennaio 2026 – Ha trascorso la seconda notte in carcere il medico legale, Maurizio Ratti, 61 anni, originario della Spezia, finito nella bufera dei certificati di invalidità facili. Il legale Paolo Bertoncini ha avuto modo di parlargli per imbastire una prima tesi difensiva, in attesa dell'interrogatorio di garanzia programmato per oggi. "Il professionista è provato – racconta il legale –, ma sereno. Ratti sostiene che la sua fosse una commissione di prima istanza, propositiva, non deputata a rilasciare il certificato di invalidità. Ha inoltre detto che secondo le statistiche i tempi per avere la certificazione per la nostra provincia sono tra i più veloci della Toscana".

