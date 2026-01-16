Internet veloce copertura ancora insufficiente | in Campania target al 90%
In Campania, l’obiettivo di coprire il 90% delle abitazioni con Internet veloce è stato posticipato di dodici mesi, al dicembre 2026. Attualmente, molte aree, definite “aree bianche”, ancora non dispongono di una connessione adeguata. Questo ritardo evidenzia le difficoltà di ampliare la copertura digitale in alcune zone, compromettendo l’accesso a servizi e opportunità online per le famiglie interessate.
Slitta di dodici mesi, a dicembre del 2026, l’arrivo di Internet superveloce nelle oltre 6 milioni di abitazioni che rientrano nelle cosiddette “aree bianche”, quelle cioè più deboli dal punto di vista del mercato. Un piano che, negli anni, è lievitato fino a un importo complessivo di 2 miliardi di euro, una dote coperta da fondi europei, regionali e nazionali. La buona notizia è che, dopo continue revisioni della scadenza, questa volta il traguardo è davvero a portata di mano. E le regioni del Sud, a partire dalla Campania, presentano percentuali di realizzazione delle opere in linea o superiori alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Ue, accordo raggiunto sul target climatico al 2040: il super compromesso salva il taglio delle emissioni al 90%
Leggi anche: Rimini investe nei nidi: per l’Istat la copertura riminese al 33% potrebbe portare fino a 90 nascite in più ogni anno
Crans-Montana, AXA assicura sia il Comune che il Bar: «Copertura insufficiente».
Internet veloce, copertura ancora insufficiente: in Campania target al 90% - Ma, spiegano i giudici contabili, «il percorso verso il conseguimento del target previsto per il 2026 è ancora lungo, in particolare per alcune realtà regionali: 4 regioni si collocano al di sotto ... ilmattino.it
Internet veloce e gratuito a Cervia, si estende la banda ultra larga. Copertura a Milano Marittima - La Giunta ha infatti approvato il progetto per l’intervento dedicato agli impianti di fibra ottica per reti a banda ... ilrestodelcarlino.it
Internet veloce, l’Italia indietro nei piani per la banda larga: rete a metà e pochissimi abbonati - Lo dicono gli esperti, lo riconosce il governo, incolpando quello precedente e gli ... repubblica.it
Bonus fibra ottica 2026: 200 euro per portare internet veloce in casa - facebook.com facebook
Diamo il benvenuto a #Velcom - ASN 200887, nuovo #peeringmate di Latina! Felici di supportare un provider che porta #Internet veloce e flessibile a privati e aziende con soluzioni FTTH e wireless. Tutti i #MIXPeers bit.ly/MIXPeers #peering #network x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.