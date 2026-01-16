Internet veloce copertura ancora insufficiente | in Campania target al 90%

In Campania, l’obiettivo di coprire il 90% delle abitazioni con Internet veloce è stato posticipato di dodici mesi, al dicembre 2026. Attualmente, molte aree, definite “aree bianche”, ancora non dispongono di una connessione adeguata. Questo ritardo evidenzia le difficoltà di ampliare la copertura digitale in alcune zone, compromettendo l’accesso a servizi e opportunità online per le famiglie interessate.

Slitta di dodici mesi, a dicembre del 2026, l’arrivo di Internet superveloce nelle oltre 6 milioni di abitazioni che rientrano nelle cosiddette “aree bianche”, quelle cioè più deboli dal punto di vista del mercato. Un piano che, negli anni, è lievitato fino a un importo complessivo di 2 miliardi di euro, una dote coperta da fondi europei, regionali e nazionali. La buona notizia è che, dopo continue revisioni della scadenza, questa volta il traguardo è davvero a portata di mano. E le regioni del Sud, a partire dalla Campania, presentano percentuali di realizzazione delle opere in linea o superiori alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

