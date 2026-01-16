L’Inter sta valutando le opzioni per il portiere della prossima stagione, in vista della scadenza del contratto di Yann Sommer il 30 giugno 2026. Con un futuro interno ancora da definire, la società ha messo nel mirino alcuni profili, tra cui Vicario, Suzuki e Atubolu, per rafforzare la posizione tra i pali e pianificare la rosa per il futuro.

L’ Inter ha avviato le valutazioni per il portiere della stagione 202627, considerando la scadenza al 30 giugno 2026 del contratto di Yann Sommer e un quadro interno che non offre, oggi, certezze sul lungo periodo. Il reparto è completato da Josep Martínez e Raffaele Di Gennaro, ma le prestazioni e le disponibilità recenti spingono la dirigenza a guardare fuori: i profili monitorati sono Guglielmo Vicario, Zion Suzuki e Noah Atubolu. Il punto interno: Sommer in scadenza, Martínez frenato. Sommer resta una garanzia di esperienza, ma non emergono segnali di rinnovo. Martínez, acquistato dal Genoa nell’estate 2024, non ha avuto la continuità attesa e ora è ai box per una distorsione alla caviglia rimediata nel pre-gara con il Parma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, il dopo Sommer prende forma: Vicario, Suzuki e Atubolu nel mirino

