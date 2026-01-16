Inter il calendario è in discesa | obiettivo punteggio pieno per l’allungo decisivo

Dopo i recuperi della 16ª giornata e le vittorie di Bologna e Milan, la classifica di Serie A si definisce definitivamente dopo 20 turni. Con l’Inter che punta a consolidare la propria posizione, il calendario si fa più chiaro e le sfide più decisive. La situazione attuale indica un percorso in discesa verso l’obiettivo di ottenere il massimo punteggio, preparando il terreno per le ultime fasi della stagione.

Con i recuperi della 16ª giornata archiviati nella serata di ieri – e le vittorie di Bologna e soprattutto Milan – la classifica di Serie A assume finalmente una fisionomia completa dopo 20 turni. In vetta c’è l’Inter con 46 punti, tre in più dei rossoneri e sei di margine sul Napoli campione d’Italia. Sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sui prossimi impegni della squadra di Cristian Chivu, divisi tra campionato e Champions League. E, almeno sul fronte Serie A, il calendario sembra strizzare l’occhio ai nerazzurri, offrendo l’occasione per provare a costruire il primo vero allungo stagionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter, è una partitissima di nervi . Esame Napoli per l’allungo decisivo Leggi anche: Inter a punteggio pieno in Champions, 2-1 sofferto al Kairat La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Napoli non si avvicina all'Inter, ma ora il calendario è in discesa - Il Napoli non approfitta del regalo dell’Inter e resta dietro di tre punti a sette giornate dalla fine. corrieredellosport.it Pagina 2 | Napoli, calendario in discesa ma occhio: c'è un dettaglio che non può far stare tranquilli - A sette giornate dalla fine del campionato, e alla luce del verdetto di un trentunesimo turno thrilling da sabato a lunedì, la lotta scudetto è ancora molto incerta. corrieredellosport.it Inter o Napoli, chi è avvantaggiato dopo il pari del Maradona? Il calendario e il peso degli scontri diretti - Il Napoli va verso un calendario decisamente in discesa, se pur nel prossimo turno sfiderà la Fiorentina in casa. ilmessaggero.it L'Inter ha metà scudetto sul petto: e il calendario dice che nelle prossime 5 partite potrebbe cucirsi l'altra metà. Gli scogli che attendono Milan, Napoli, Juventus e Roma Prima di ospitare la Juve fra un mese esatto, il 15 febbraio, i nerazzurri se la vedranno con x.com VIVERE L'INTER | UFFICIALE IL CALENDARIO COMPLETO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.