Inter futuro in bilico per Thiago Romano | ipotesi prestito all’estero

L’Inter valuta il futuro di Thiago Romano, con possibili movimenti in uscita dal settore giovanile. Il calciatore potrebbe trasferirsi in prestito all’estero durante questa finestra di mercato, segnando un cambiamento nella sua carriera e nel progetto di sviluppo del settore giovanile nerazzurro.

Movimenti in uscita dal settore giovanile dell’ Inter. Thiago Romano è finito nel radar di club esteri e il suo futuro potrebbe allontanarsi da Milano già in questa finestra di mercato. L’esterno offensivo argentino non ha preso parte agli ultimi ragionamenti tecnici come pedina centrale del progetto Primavera e in ambienti di mercato si registra un interesse concreto per una soluzione in prestito. Il profilo del classe 2006 è seguito con attenzione da due realtà pronte a muoversi. In particolare, Panathinaikos ed Estudiantes hanno avviato i primi contatti esplorativi. L’idea comune è portare il giocatore fuori dall’Italia per garantirgli continuità e minutaggio, fattori che finora non ha trovato con regolarità nel campionato Primavera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

