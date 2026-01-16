Inter Frattesi bloccato | no al prestito nessuna offerta

La situazione di Davide Frattesi all’Inter rimane invariata, senza offerte né possibilità di prestito. La società mantiene una posizione stabile e definita, senza modifiche rispetto alla decisione iniziale. La discussione sul futuro del giocatore non ha registrato sviluppi recenti, confermando la volontà di mantenere le proprie posizioni attuali. La situazione resta sotto controllo, senza modifiche nelle strategie adottate dall’Inter.

Il dossier Davide Frattesi resta fermo. In casa Inter non si registrano passi avanti: la linea è chiara e non cambia. La dirigenza nerazzurra, con Giuseppe Marotta in prima linea, esclude il prestito secco e chiede un'uscita solo a condizioni precise: 30–35 milioni complessivi, con obbligo di riscatto immediato o differito a giugno. Al momento, però, non è arrivata alcuna offerta ufficiale. L'interesse non manca. La Juventus resta vigile, così come alcuni club di Premier League e della Turchia. Ma senza una proposta che rispetti i paletti fissati dall'Inter, l'operazione non decolla. Sul piano tecnico, Frattesi continua a essere un profilo apprezzato da Luciano Spalletti, dettaglio che rafforza la posizione nerazzurra.

INTER, ACCELERATA SUL MERCATO MAROTTA ANTICIPA TUTTI

Proseguono i contatti tra Nottingham Forest e Davide Frattesi. Il club inglese resta al momento il più interessato al centrocampista classe ’99. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi con l’entourage del giocatore La posizione dell’Inter resta invariata: l - facebook.com facebook

Frattesi, il Nottingham Forest insiste ma ancora nessuna offerta ufficiale all'Inter #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Frattesi #Inter x.com

