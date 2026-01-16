Inter Comuzzo nel mirino | investimento italiano per il futuro

L’Inter punta a rafforzare il proprio futuro con un investimento strategico, confermando la linea di crescita sostenibile. Tra i nomi emergenti, Pietro Comuzzo, giovane centrale della Fiorentina, si distingue per età, rendimento e costi contenuti. La presenza del talento classe 2005 si inserisce in una visione di sviluppo a lungo termine, in linea con le scelte di Oaktree e l’obiettivo di costruire un progetto solido e sostenibile.

La linea Oaktree viene confermata anche nelle scelte prospettiche. In casa Inter prende sempre più corpo il nome di Pietro Comuzzo, centrale della Fiorentina e classe 2005, considerato un profilo ideale per età, rendimento e sostenibilità economica. Giovane ma già strutturato, Comuzzo ha maturato esperienza in Serie A e in Europa e viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. Un investimento importante, ma coerente con la strategia nerazzurra: giocatori pronti, futuribili e con un impatto contenuto sul monte ingaggi. L’Inter non vuole lasciarsi sfuggire un altro talento del 2005, in linea con il percorso che coinvolge anche Pio Esposito e Aleksandar Stankovi?, entrambi osservati con attenzione anche all’estero. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

