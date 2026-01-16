Instagram maxi furto di dati | 17 milioni di italiani a rischio phishing e furto d’identità

Recentemente, è emerso un grave incidente di sicurezza che ha interessato circa 17,5 milioni di account Instagram italiani. Questo maxi furto di dati rappresenta una minaccia concreta per la privacy degli utenti, aumentando il rischio di phishing e furto d’identità. È importante essere consapevoli di questo evento e adottare le misure necessarie per proteggere i propri dati personali online.

Diciassette milioni e mezzo. Non è il jackpot di una lotteria, ma il numero di account Instagram compromessi in quella che si configura come una delle violazioni più significative degli ultimi anni. I dati personali di milioni di utenti stanno già circolando liberamente nei forum frequentati da cybercriminali, e la parola chiave qui è liberamente: nessuno sta vendendo queste informazioni al miglior offerente. Sono state pubblicate gratuitamente, una scelta che moltiplica esponenzialmente il rischio per chiunque sia coinvolto. A confermare la violazione è Malwarebytes, società specializzata in sicurezza informatica che ha individuato il database durante le proprie operazioni di sorveglianza del dark web. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Instagram, maxi furto di dati: 17 milioni di italiani a rischio phishing e furto d’identità Leggi anche: Instagram, “violati i dati di 17,5 milioni di utenti”. Ci sono anche molti italiani. Ecco perché state ricevendo la mail ‘Resetta la password’ Leggi anche: Deepfake, il Garante privacy richiama alla prudenza: attenzione a voce e immagini di terzi. Rischio frodi, diffamazione e furto d’identità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Attacco hacker a Instagram: rubati dati di 17 milioni di utenti; Instagram, maxi furto di dati: 17 milioni di italiani a rischio phishing e furto d’identità; Truffa account Instagram, profilo eliminato per colpa di un click. «Abbiamo ricevuto una richiesta per resettare la tua password di...; Allarme Instagram: la nuova truffa del Reset Password che ruba il profilo.. Instagram e il cambio password: problemi risolti, nessun furto di dati - Da un lato il bug corretto da Meta che generava le email di reset; dall'altro, la circolazione di un database di dati forse vecchio. gizchina.it

Il più grande furto di dati di Instagram: milioni di utenti esposti - Tra segnalazioni, smentite e rischi phishing, facciamo chiarezza sul caso. libero.it

Instagram smentisce Malwarebytes: non c'è stata alcuna violazione dei dati - Instagram nega la violazione dei dati: le email di reset della password sarebbero più semplicemente dovute a un problema tecnico. msn.com

LADRI DI DATI SU INSTAGRAM! Brutte notizie dal fronte Instagram: di recente la piattaforma è rimasta vittima di un massiccio furto di dati personali, quello che in gergo viene chiamato “data breach”. All’interno di alcuni circuiti illegali, infatti, è in vendita un facebook

