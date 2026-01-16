Nel centro storico, due minorenni tunisini sono stati arrestati dopo aver scippato una donna ucraina di 45 euro nel Pincio. L’inseguimento a piedi da parte di polizia e carabinieri si è concluso con l’arresto dei giovani, accusati di rapina aggravata. I fermati sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Ancona, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Scene dal film nel centro storico per lo scippo di una borsa con 45 euro. La vittima una donna ucraina derubata nella zona del Pincio da due tunisini, minorenni, che poi sono stati inseguiti a piedi per le vie cittadine da polizia e carabinieri: i giovani sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata e condotti al centro di prima accoglienza di Ancona a disposizione dell’autorità giudiziaria. La signora è finita all’ospedale per la rottura del polso e un trauma commotivo con prognosi di 35 giorni. Recuperati sia la borsa, di cui i due scippatori si erano liberati durante la fuga, sia il cellulare gettato in via Rinalducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento in centro, scippatori arrestati

