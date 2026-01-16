Inquinamento è bollino rosso | stop ai diesel euro 5 fino al 19 gennaio
A causa delle previsioni di Arpae sul possibile sforamento dei limiti di PM10, le autorità hanno deciso di prolungare fino al 19 gennaio le restrizioni sul traffico. In particolare, resteranno vietati i veicoli diesel Euro 5, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e tutelare la qualità dell'aria nelle aree interessate.
A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, proseguono fino a lunedì 19 gennaio compreso le misure emergenziali con lo stop ai diesel Euro 5. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, in base alle misure. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Inquinamento in Pianura Padana, Emilia da bollino rosso: stop ai diesel euro 5
Leggi anche: Inquinamento, stop ai diesel Euro 5 fino al 15 dicembre
Inquinamento in Pianura Padana, Emilia da bollino rosso: stop ai diesel euro 5 - Bologna, 3 dicembre 2025 – Stop alle auto diesel fino all’euro 5 e e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18. ilrestodelcarlino.it
Inquinamento da pm10 e nebbia. Peggiora la qualità dell’aria, scattano le misure anti-smog - Interdetta la circolazione alle auto più inquinanti anche oltre l’area del centro. msn.com
Smog Emilia Romagna, il bollino rosso si allarga a tutte le province - Livelli di Pm10 alti: oltre a Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna, bloccate dal 13 gennaio, il bollettino rosso dal 15 gennaio si allarga a Piacenza, Parma, Forlì- ecodallecitta.it
Smog alle stelle in Emilia-Romagna: bollino rosso su tutta la regione, stop ai diesel fino a Euro 5 e misure emergenziali almeno fino a domani - facebook.com facebook
#Smog #EmiliaRomagna, il #bollinorosso si allarga a tutte le province x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.