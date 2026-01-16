Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione Puglia, ha avviato il suo mandato con la presentazione della squadra di governo, composta sia da figure nuove sia da conferme. Durante l’incontro nel Consiglio regionale, Decaro ha sottolineato che questo momento rappresenta il primo passo di un percorso che si svilupperà nei prossimi cinque anni, segnando l'inizio di un periodo di impegno e collaborazione per il futuro della regione.

Ha presentato la sua squadra, in cui figurano nomi nuovi e conferme. Il neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro ha presentato, questo pomeriggio nella sede del Consiglio regionale, i componenti della sua Giunta. La squadra di governo regionaleDecaro ha ribadito gli impegni primari del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Decaro ha firmato il provvedimento di misure urgenti per la sanità Il primo del presidente della Regione Puglia

Leggi anche: Chi è Antonio Decaro, il nuovo presidente della Regione Puglia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Solidarietà a Bari, Decaro e Sisto si scambiano alcune battute scherzose e poi il neo presidente della Regione intona «Roma Capoccia». E in serata arriva anche Al Bano; Decaro inizia dalle liste d’attesa. Visite fino alle 23 e nei weekend e c’è la stretta sugli esami a pagamento; Decaro proclamato presidente, dagli auguri alla stoccata di FdI: Emiliano in giunta? Non un bel segnale; Bari, Befana all'ospedaletto per Decaro: oggi niente carbone, solo doni. Al lavoro da domani VIDEO.

Inizia l'era Decaro, il neo presidente della Regione: "Il primo passo di un percorso lungo 5 anni" - Sul rapporto con Emiliano: "Fra noi ci sono state liti, ma poi abbiamo sempre deciso per il bene della comunità" ... baritoday.it