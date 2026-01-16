Inizia l' era Decaro il neo presidente della Regione | Il primo passo di un percorso lungo 5 anni
Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione Puglia, ha avviato il suo mandato con la presentazione della squadra di governo, composta sia da figure nuove sia da conferme. Durante l’incontro nel Consiglio regionale, Decaro ha sottolineato che questo momento rappresenta il primo passo di un percorso che si svilupperà nei prossimi cinque anni, segnando l'inizio di un periodo di impegno e collaborazione per il futuro della regione.
Ha presentato la sua squadra, in cui figurano nomi nuovi e conferme. Il neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro ha presentato, questo pomeriggio nella sede del Consiglio regionale, i componenti della sua Giunta. La squadra di governo regionaleDecaro ha ribadito gli impegni primari del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
