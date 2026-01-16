Infortunio Dovbyk stop lunghissimo per il bomber ucraino | si chiude definitivamente la possibilità di vederlo alla Juve

L’infortunio di Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, comporta un lungo periodo di stop che mette fine alle speranze di vederlo alla Juventus. La lesione grave ha determinato una lunga riabilitazione, escludendo la possibilità di un trasferimento imminente. La situazione evidenzia le conseguenze di infortuni di questa entità nel mercato e nelle strategie delle squadre di Serie A.

Infortunio Dovbyk, stop lunghissimo per il bomber della Roma: sfuma in maniera definitiva la possibilità di vederlo alla Juventus. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha squarciato la tranquillità di Trigoria, stravolgendo totalmente i piani della Roma per la seconda parte di stagione. Le notizie che filtrano dall’infermeria giallorossa hanno il sapore della beffa atroce per il tecnico Gian Piero Gasperini: per Artem Dovbyk è infatti necessario l’intervento chirurgico. Quella che inizialmente sembrava una problematica gestibile attraverso una prudente terapia conservativa, si è rivelata ben più grave dopo gli ultimi, approfonditi accertamenti diagnostici e strumentali svolti dallo staff medico capitolino nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Roma, infortunio Dovbyk: operazione per l'ucraino, stop di due mesi - La lesione al tendine della coscia sinistra subita a Lecce il 6 gennaio non sarebbe guarita con la terapia conservativa: dopo gli ultimi accertamenti ... sport.sky.it