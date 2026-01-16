Infortunio Dovbyk incubo per Gasperini | l’attaccante si opera! Ecco quanto starà fuori

L'infortunio di Dovbyk rappresenta un problema serio per Gasperini, poiché l'attaccante ucraino dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Questa decisione implica un lungo periodo di assenza, influenzando le strategie della squadra per le prossime partite. La notizia segna un punto di svolta nella gestione degli infortuni e richiede un aggiornamento sui tempi di recupero dell’attaccante.

Un fulmine a ciel sereno squarcia la tranquillità di Trigoria e stravolge i piani della Roma per la seconda parte di stagione. Le notizie che filtrano dall'infermeria giallorossa hanno il sapore della beffa atroce per il tecnico Gian Piero Gasperini: per Artem Dovbyk è necessario l'intervento chirurgico. Quella che inizialmente sembrava una problematica gestibile attraverso una prudente terapia conservativa, si è rivelata ben più grave dopo gli ultimi, approfonditi accertamenti diagnostici e strumentali svolti dallo staff medico capitolino nelle scorse ore. Come confermato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la diagnosi definitiva non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: si tratta di una lesione miotendinea alla coscia sinistra. Leggi anche: Infortunio Dovbyk: quanto starà fuori e come cambia l'idea di calciomercato della Juventus sull'ucraino Leggi anche: Infortunio Dovbyk: svelato l'esito degli esami dell'attaccante! È a rischio per Juve Roma? Ecco quanto dovrà stare fuori e le sue condizioni ufficiali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, Dovbyk verso il rientro: stop al tendine, scelta la terapia conservativa; Incubo operazione e tempi di recupero: il punto su Dovbyk. Dovbyk si opera per la lesione miotendinea alla coscia sinistra, out tre mesi: tegola per Gasperini - L'ucraino questa mattina ha effettuato dei nuovi esami ed ha deciso di operarsi per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. ilmessaggero.it

Incubo operazione e tempi di recupero: il punto su Dovbyk - Infortunatosi il giorno della Befana in casa del Lecce, Artem Dovbyk non ha nemmeno avuto il tempo di festeggiare il ritorno al gol a causa di un delicato infortunio al tendine. asromalive.it

Roma, Gasperini diserta i microfoni: l’infortunio di Dovbyk alimenta le tensioni sul mercato, Cristante paga la rissa finale - Lecce, Gasperini si chiude nel silenzio stampa: l'infortunio di Dovbyk alimenta le tensioni di mercato con Massara. sport.virgilio.it

Artem #Dovbyk si opera per l’infortunio al tendine subito nella partita con il Lecce (anticipazione @manasportroma). Nei giorni scorsi nuovi esami avevano fatto emergere la gravità del problema alla coscia #ASRoma @tempoweb x.com

L'infortunio di Artem Dovbyk, inizialmente ritenuto di lieve entità, si è rivelato più serio del previsto. L'attaccante ucraino ha riportato un problema tendineo e, dopo una valutazione medica approfondita, si è deciso di optare per una terapia conservativa anzic - facebook.com facebook

