Infortunio Camarda il Milan valuta lo stop al prestito | il Lecce si oppone! Cosa sta succedendo
Dopo l’infortunio di Camarda, il Milan sta considerando di richiedere il ritorno anticipato dal prestito al Lecce. Tuttavia, la società salentina si oppone a questa soluzione, mantenendo la posizione di proseguire con il prestito. La situazione crea una tensione tra le due società, mentre si cerca di valutare le opzioni per la ripresa dell’atleta.
L’infortunio alla spalla riportato da Francesco Camarda si è rivelato più serio del previsto, costringendo Milan e Lecce a valutare con attenzione il percorso riabilitativo più adatto per il giovane attaccante. La situazione ha aperto un confronto tra i due club, chiamati a trovare una soluzione condivisa per gestire al meglio il recupero del classe 2008. Il Milan, proprietario del cartellino, vorrebbe seguire direttamente la riabilitazione del giocatore, ma per farlo è necessario ottenere il via libera dal Lecce. La società salentina, però, non sembra intenzionata a concedere un rientro anticipato a Milano, preferendo mantenere il controllo sul percorso del calciatore almeno fino a quando non verrà chiarita la reale entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Infortunio Camarda, a rischio Milan Lecce? Le sue condizioni.
