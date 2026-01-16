Influenza ancora in calo le infezioni respiratorie

Nell’ultima settimana si registra un ulteriore calo delle infezioni respiratorie, tra cui l’influenza. Questa diminuzione rappresenta un segnale positivo per la salute pubblica, indicando un miglioramento della situazione epidemiologica. È importante continuare a monitorare l’andamento delle infezioni e adottare le precauzioni necessarie per tutelare la propria salute e quella delle persone intorno.

Ancora in calo le infezioni respiratorie, tra cui l'influenza, nell'ultima settimana. Ad affermarlo, la sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in cui viene riferito che l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 5 gennaio all'11 gennaio, è stata pari a 13.3 casi per 1.000 assistiti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 14,1. Sono stati stimati circa 773mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 8,4 milioni di infezioni. L'incidenza più elevata si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 28 casi per 1.

