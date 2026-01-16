Influenza 2026 in calo ma la variante K domina in Italia L'ISS frena | Presto per dire che il picco è passato
L’influenza 2026 mostra segnali di rallentamento, con 773 mila nuovi casi nella settimana dal 5 all’11 gennaio. Tuttavia, l’ISS sottolinea che è ancora presto per considerare superato il picco, soprattutto in attesa della riapertura delle scuole. La variante K continua a dominare in Italia, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione epidemiologica.
Il nuovo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità sull’influenza in Italia segnala 773 mila nuovi casi nella settimana dal 5 all'11 gennaio 2026, ma il superamento del picco resta da verificare con la riapertura delle scuole. L’incidenza è in calo, ma in Basilicata e in altre Regioni la diffusione resta elevata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
