Inflazione a dicembre 2025 | prezzi in lieve rialzo secondo Istat

A dicembre 2025, l’Istat segnala un’inflazione dell’1,2%, con lievi aumenti nei prezzi dei beni di consumo. I settori alimentare e dei trasporti sono tra i principali contributori alla crescita dei prezzi, evidenziando una tendenza di lieve rialzo rispetto ai mesi precedenti. Questi dati riflettono l’andamento del costo della vita nel periodo e sono utili per comprendere l’andamento economico attuale.

I dati definitivi Istat sui prezzi al consumo di dicembre 2025 mostrano un'inflazione all'1,2%, con alimentari e trasporti tra i principali motori della crescita.. Inflazione in lieve accelerazione a fine 2025. A dicembre 2025 l'inflazione torna a crescere leggermente, attestandosi all' 1,2% su base annua, dopo l'1,1% registrato a novembre. Lo rileva l'Istat nei dati definitivi sui prezzi al consumo, che confermano la stima preliminare. Su base mensile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,2%. Nel complesso dell'anno, il 2025 si chiude con un'inflazione media dell'1,5%, in accelerazione rispetto al +1,0% del 2024. A dicembre l'inflazione in Italia torna a correre: +1,2% su base annua; Inflazione, a dicembre lieve risalita, nel 2025 prezzi in aumento dell'1,5%, spinta da alimentari e servizi; Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Inflazione Italia (preliminare), +1,2% a dicembre 2025. Inflazione accelera, +1,5% nel 2025 - La lieve accelerazione dovuta principalmente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, degli Alimentari non lavorati e dei Servizi Vari (da +2,0% a +2,2%) ... adnkronos.com

L'inflazione accelera, prezzi +1,5% nel 2025 - A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell'1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente). ansa.it

Inflazione: Istat stima nulla l'eredita' 2025 sull'anno in corso - "L'eredita' in termini di inflazione che il 2025 lascia al 2026 e' nulla". ilsole24ore.com

L'inflazione accelera, prezzi +1,5% nel 2025. Il carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 Confermate le stime preliminari. A dicembre tasso all'1,2%. Il costo dell'nergia oltre il 34%. Aumenti molto superiori al tasso di inflazione generale. #ANSA x.com

