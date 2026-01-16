Infermieri in fuga dall’Italia Barbara Mangiavacalli | all’estero in 30mila Ecco le ragioni

In Italia, la carenza di medici e infermieri sta crescendo, con circa 70.000 professionisti mancanti sul territorio. Tra le cause, fattori come salari insufficienti e condizioni di lavoro difficili spingono molti infermieri a cercare opportunità all’estero. Secondo Barbara Mangiavacalli, sono circa 30.000 quelli che hanno scelto di lavorare fuori dai confini italiani, evidenziando una tendenza che richiede attenzione e soluzioni concrete.

Roma, 16 gennaio 2026 – Carenza di medici specialisti ma soprattutto di infermieri: si calcola che ne manchino 70mila. Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi – Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche - è un numero attendibile? "Sì, la fonte è la Corte dei Conti. Ma è un numero in difetto, in Italia non viene mai fatto il conto nel privato accreditato e in tutta la rete socio-assistenziale. L'unica stima in quel comparto risale ai tempi del Covid, quando l'Iss ha calcolato una carenza di 10mila infermieri solo per le Rsa. In totale gli iscritti all'Ordine superano i 461mila". L'Amsi ha calcolato che gli infermieri stranieri in Italia sono oltre 45mila, quasi 19mila sono arrivati in deroga con il decreto Cura Italia e Ucraina.

