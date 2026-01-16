Industria e filiera sono la nostra forza
Granarolo Spa partecipa a Marca 2026, confermando il suo ruolo di leader nella filiera del latte italiana. L’azienda si distingue per la capacità di affrontare le sfide del mercato globale, valorizzando la crescita della marca commerciale. Una presenza che testimonia l’impegno nel mantenere alta la qualità e la sostenibilità lungo tutta la filiera, consolidando la propria posizione come punto di riferimento nel settore agroalimentare nazionale.
Anche Granarolo Spa è presente a Marca 2026. La più importante filiera del latte a proprietà italiana si conferma un pilastro dell’ economia nazionale, presentandosi alla kermesse non solo come leader di settore, ma anche come operatore globale in grado di interpretare le nuove sfide del mercato, a partire dalla crescita esponenziale della marca commerciale. A tirare le somme è il direttore generale Filippo Marchi: "Siamo orgogliosi di partecipare a Marca, una fiera che seguiamo dagli albori. La manifestazione, oltre a essere una vetrina d’eccellenza per la private label, rappresenta un crocevia strategico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
