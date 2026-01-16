Recenti dichiarazioni di Kathleen Kennedy indicano un possibile ritorno di Indiana Jones al cinema, nonostante il fallimento dell'ultimo film. La produttrice ha lasciato aperta l'ipotesi di un sesto capitolo, alimentando speranze tra i fan di vedere nuovamente l'archeologo avventuriero sul grande schermo. La discussione sul futuro del franchise continua, mantenendo vivo l'interesse per le nuove avventure di Indiana Jones.

Dopo il suo addio alla Lucasfilm, la produttrice Kathleen Kennedy ha lasciato la porta aperta a un ritorno dell'archeologo avventuriero al cinema nonostante il flop dell'ultimo capitolo Kathleen Kennedy ha discusso del futuro del franchise di Indiana Jones e ha suggerito che potrebbe esserci un altro capitolo in futuro. Dopo aver detto addio al suo ruolo di presidente della Lucasfilm, la produttrice ha ricordato il desiderio di Harrison Ford di tornare a interpretare il personaggio nel quinto film del franchise e ha indicato che la porta rimarrà sempre aperta per il proseguimento di Indiana Jones. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Indiana Jones non finirà mai": si riaccendono le speranze per un sesto film?

Leggi anche: Indiana Jones e l’Antico Cerchio riceve l’aggiornamento 7 con nuovo costume basato su uno dei film

Leggi anche: Venezuela, Maduro ha liberato il francese Camilo Castro dopo mesi di prigionia. Si riaccendono le speranze per Trentini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Da Hot Toys arriva uno STRAORDINARIO "Indy"! Direttamente da Indiana Jones e il Tempio Maledetto, arriva questa spettacolare versione in due lussuose edizioni: STANDARD & DELUXE. Come sempre Hot Toys è sinonimo di spettacolarità a livello tecnico, - facebook.com facebook