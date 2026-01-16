Indecente la sinistra che non lotta per l’Iran dice Paolo Flores d’Arcais

L’attuale situazione in Iran evidenzia una repressione violenta e diffusa, con racconti e immagini che testimoniano il forte impatto sulle persone coinvolte. La mancanza di una risposta decisa da parte di alcuni schieramenti politici solleva interrogativi sulla coerenza e sulle responsabilità di chi dovrebbe sostenere i diritti umani. Un’analisi sobria e informata permette di comprendere meglio le dinamiche di questa crisi.

Il Venezuela è stato liberato da un dittatore brutale. È indecente vedere la sinistra italiana difendere dittatori e regimi, pur di attaccare il governo Meloni. Per voi l’odio ideologico vale più della libertà. Noi sappiamo bene da che parte della storia stare, a differen facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.