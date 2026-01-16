Indagine Garante Privacy l’Authority | Piena fiducia nella magistratura

L’Autorità Garante della Privacy ha rilasciato una nota in merito all’indagine in corso a Roma, che coinvolge quattro membri dell’ente, incluso il presidente Pasquale Stanzione. L’Authority esprime piena fiducia nella magistratura e ribadisce l’impegno a collaborare per chiarire la situazione e tutelare la propria integrità istituzionale.

L’ Autorità Garante della Privacy commenta con una nota la notizia dell’ indagine a Roma per corruzione e peculato nei confronti di quattro componenti dell’Authority compreso il presidente Pasquale Stanzione. “Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime piena fiducia nell’operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Il Collegio conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini”, si legge nel comunicato del Garante. Le accuse nei confronti dei vertici dell’autorità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indagine Garante Privacy, l’Authority: “Piena fiducia nella magistratura” Leggi anche: Garante della Privacy: "Piena fiducia nella magistratura" Leggi anche: Membro del Garante della Privacy nella sede Fdi prima della multa a Report, il comunicato dell’authority non smentisce Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato - Un’indagine della Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il presidente dell'autorità, Pasquale Stanzione e l'intero ... tg24.sky.it

Indagine sul Garante della Privacy: accertamenti su spese e procedimenti sanzionatori. Di cosa è accusato Stanzione - La Procura di Roma ipotizza i reati di peculato e corruzione nei confronti del presidente e di altri componenti del Collegio. ilfoglio.it

Di cosa è accusato il Garante della privacy - L'indagine si basa su rimborsi ritenuti anomali per alloggi in albergo e spese in macelleria, tra le altre cose ... ilpost.it

Tra le varie di cui è ben capace, ieri sera l'illustre Bocchino è stato in grado di inanellarne un altro paio di assoluto rilievo. In ordine: ha esordito affermando che l'indagine della magistratura sul Garante della Privacy e sui suoi vertici è l'ennesima che giunge a - facebook.com facebook

Indagine sul Garante della Privacy: accertamenti su spese e procedimenti sanzionatori. Di cosa è accusato Stanzione. Presunti rimborsi anomali per camere d'albergo e spese in macelleria. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.