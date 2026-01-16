Incontro con Maira Di Vagno fisioterapista nel team medico sportivo della nazionale italiana

Si è svolto ieri a Brindisi un incontro tra gli studenti del corso di laurea in fisioterapia e la dottoressa Maira Di Vagno, fisioterapista del team medico sportivo della nazionale italiana di pallavolo femminile. L’evento ha offerto un’occasione per approfondire il ruolo professionale nel settore sportivo e conoscere da vicino l’esperienza di chi lavora a livello internazionale.

BRINDISI - La dottoressa Maira Di Vagno, fisioterapista nel team medico sportivo della nazionale italiana di pallavolo femminile è stata la protagonista di un incontro che si è tenuto ieri con gli studenti del corso di laurea in fisioterapia. Maira Di Vagno si è laureata nel Polo Universitario di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Team Arno, risultati e formazione: una stagione che consolida il progetto sportivo nel Valdarno Leggi anche: Piace Skaters e Green Team protagonisti nel 3° trofeo nazionale indoor “città di Pescara” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chi è Maira Di Vagno, fisioterapista giovanissima nello staff di Velasco. Da una chiamata "per caso" all'oro mondiale - C'è anche la pugliese Maira Di Vagno nell'Italia della pallavolo campione del mondo. quotidianodipuglia.it Maira Di Vagno, un pezzo di Puglia nella vittoria della nazionale femminile di pallavolo - Trentuno anni, solida esperienza alla spalle, la giovane fisioterapista di Conversano Maira Di Vagno è stata chiamata direttamente da coach Julio Velasco per volare in Thailandia a seguito della ... rainews.it IL MESSINA A SCUOLA! Stamattina Daniele Trasciani e Francesco Saverino, insieme allo speaker Maira, sono stati ospiti del Liceo Classico La Farina di Messina per un incontro speciale con gli studenti. Una mattinata fatta di cori da stadio, domande, curi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.