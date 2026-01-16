Incontro con Maira Di Vagno fisioterapista nel team medico sportivo della nazionale italiana

Si è svolto ieri a Brindisi un incontro tra gli studenti del corso di laurea in fisioterapia e la dottoressa Maira Di Vagno, fisioterapista del team medico sportivo della nazionale italiana di pallavolo femminile. L’evento ha offerto un’occasione per approfondire il ruolo professionale nel settore sportivo e conoscere da vicino l’esperienza di chi lavora a livello internazionale.

BRINDISI - La dottoressa Maira Di Vagno, fisioterapista nel team medico sportivo della nazionale italiana di pallavolo femminile è stata la protagonista di un incontro che si è tenuto ieri con gli studenti del corso di laurea in fisioterapia. Maira Di Vagno si è laureata nel Polo Universitario di. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

