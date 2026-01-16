Incidente tra due auto a Capaccio Paestum | due persone in ospedale

Nella serata di ieri a Capaccio Paestum, nella frazione di Spinazzo, si è verificato un incidente tra due automobili. L’impatto ha coinvolto due persone, che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, mentre sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per assistere i coinvolti.

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum, dove due automobili si sono scontrate nella frazione di Spinazzo. Nell'impatto, una delle vetture è finita contro un palo della pubblica illuminazione, mentre l'altra è terminata in un terreno adiacente alla carreggiata, fuori dalla sede stradale. I soccorsi. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sulla dinamica del sinistro e sulle eventuali responsabilità sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Capaccio Paestum, violento incidente a Spinazzo: due feriti - Incidente stradale nella serata di ieri a Capaccio Paestum, nella frazione di Spinazzo, dove due auto si sono scontrate violentemente. agro24.it

Violento scontro tra auto a Capaccio Paestum, due persone ferite - Violento incidente stradale ieri sera a Capaccio Paestum in località Spinazzo dove, per cause da accertare, una Bmw X6 e una Fiat 500 L si sono scontrate. ondanews.it

