Incidente sulla Roma-Fiumicino | auto contro il guardrail allo svincolo aeroportuale
Questa mattina si è verificato un incidente lungo la Roma-Fiumicino, vicino allo svincolo aeroportuale. Un’auto è finita contro il guardrail nel tratto che collega l’ingresso all’aeroporto con la rotatoria diretta al Museo delle Navi. Non si sono registrate ferite gravi, ma l’evento ha causato temporanei rallentamenti al traffico. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di verifica delle cause.
Incidente stradale questa mattina sulla Roma-Fiumicino, nel tratto in prossimità del bivio che separa la rampa di accesso all’aeroporto da quella in discesa verso la rotatoria che conduce al Museo delle Navi. Secondo quanto osservato sul posto, un’auto avrebbe impattato contro il guardrail di divisione tra le due carreggiate. L’urto è avvenuto in un punto particolarmente delicato dell’arteria, ma la circolazione ha retto senza rallentamenti significativi. Le corsie estreme, sia a sinistra sia a destra, sono rimaste infatti libere, consentendo ai veicoli di proseguire con una buona fluidità nonostante la presenza dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
