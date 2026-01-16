Incidente sul raccordino a Viterbo | auto contromano frontale nella notte

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, lungo la circonvallazione Giorgio Almirante a Viterbo, si è verificato un incidente stradale. Un'auto è stata coinvolta in un tamponamento frontale mentre percorreva la carreggiata in direzione della Tuscanese, nei pressi dell’uscita per via Garbini. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte, creando disagi alla viabilità locale.

Incidente stradale nella notte a Viterbo, lungo la circonvallazione Giorgio Almirante. È avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 gennaio, sulla carreggiata in direzione della Tuscanese, all'altezza dell'uscita per via Garbini. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente dopo che una delle due avrebbe imboccato contromano il raccordino. Le cause dell'incidente restano comunque in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario che ha prestato soccorso alle persone rimaste ferite.

