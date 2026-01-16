Incidente spaventoso sulla tangenziale più auto coinvolte

Un incidente sulla tangenziale coinvolge diverse vetture, causando un’improvvisa interruzione del traffico. In un normale venerdì, tra auto in movimento e radio accesa, la scena si trasforma in un momento di sosta forzata. Nessun dettaglio ancora sulle cause o sui feriti, ma l’evento ha suscitato attenzione tra gli automobilisti e le autorità locali.

Un venerdì qualunque, l’auto, la radio accesa, il pensiero già al weekend. Poi, all’improvviso, tutto si ferma. Sirene in lontananza, lampeggianti blu, traffico in colonna e quel messaggio che rimbalza sui telefoni: «Tangenziale bloccata, non si passa». A Novara, oggi, molti automobilisti hanno vissuto il loro personale incubo in strada. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 16 gennaio, quando una delle arterie più importanti della città si è trasformata in un lungo serpentone di lamiere ferme. Sulla Statale 703, la tangenziale di Novara, in direzione sud verso Vercelli, la normalità si è spezzata in pochi secondi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Incidente spaventoso sulla tangenziale, più auto coinvolte. Tutto bloccato, code per km Leggi anche: Incidente in Tangenziale, più auto coinvolte: traffico in tilt La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente in tangenziale, la doppia linea continua, il sorpasso azzardato e lo schianto. Il fratello di Oscar Angioletti: «L'ho visto morire» - Sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto alle 7,30 di domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano, ... leggo.it - Spaventoso incidente a Lusia - Conducente estratto dalle lamiere dell'autotreno. Articolo al link: https://shorturl.at/RxvKS #lusia #incidente #vigilidelfuoco - facebook.com facebook Severino Bellan muore schiacciato dal tir carico di Prosecco: lo spaventoso #incidente con l'autobotte x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.