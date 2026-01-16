Incidente in viale Regione si ribalta un' auto all' altezza di via Belgio | traffico paralizzato

Un incidente si è verificato in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Belgio. Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata laterale in direzione Catania, coinvolgendo anche un veicolo in sosta. L’accaduto ha causato un blocco del traffico nella zona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.