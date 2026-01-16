Incidente in viale Regione si ribalta un' auto all' altezza di via Belgio | traffico paralizzato
Un incidente si è verificato in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Belgio. Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata laterale in direzione Catania, coinvolgendo anche un veicolo in sosta. L’accaduto ha causato un blocco del traffico nella zona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze.
Incidente in viale Regione Siciliana e traffico in tilt. Per cause ancora da accertare, nel tardo pomeriggio di oggi, un'auto si è ribaltata mentre viaggiava sulla carreggiata laterale in direzione Catania, 500 metri prima di via Belgio, andandosi a schiantare anche contro una macchina in sosta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
